Accidente en la México-Toluca: Así Quedó Camión Volcado en la Carretera

La mañana de hoy, 16 de octubre de 2025, se registró un fuerte accidente vial en la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Lerma, donde un camión se volcó y chocó contra un poste de concreto.

El camión quedó con varias afectaciones, al lugar acudieron elementos de emergencia. A través de fotos y videos que circulan en redes sociales se puede ver que la unidad tuvo destrozos en los lados y chocó con un elemento de metal.

Video: Caos Vial en la México-Toluca Hoy: Vuelca Camión en la Zona de Lerma

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) recomienda transitar con precaución cuando se registra un accidente. Hasta el momento hay tres carriles cerrados, por lo que hay afectaciones viales.

En breve más información.

