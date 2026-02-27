Mañana de Accidentes en CDMX: Muere Motociclista y Se Registran Choques y Volcadura Hoy

Las primeras horas de hoy, 27 de febrero de 2026, se registraron al menos cinco accidentes viales en la Ciudad de México (CDMX) y el área metropolitana, que dejaron saldo de una persona muerta y varios lesionados, así como severos daños materiales.

Los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato a los distintos puntos de los percances, tanto en la capital mexicana como en el Estado de México.

Muere motociclista en Iztacalco

En la alcaldía Iztacalco, el conductor de una motoneta murió presuntamente al ser impactado por un vehículo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, casi al cruce con Rojo Gómez, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Metros más adelante, se quedó la fascia de la unidad que al parecer embistió la moto.

Mientras que en la alcaldía Venustiano Carranza, otra motocicleta fue impactada por una camioneta de carga en el cruce de la Avenida 8 y la Calle 13, en la colonia Gómez Farías.

Al sitio se trasladaron paramédicos debido a que una mujer que viajaba en la moto resultó lesionada y quedó tirada sobre el pavimiento. El hombre que conducía también quedó con golpes.

Video: Mañana de Accidentes en Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX

Choque múltiple en el Eje Central

En un tercer accidente, se registró un choque múltiple en el Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina con José Manuel Otton, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, dejando saldo de al menos tres personas lesionadas.

En el sitio quedaron al menos tres vehículos con daños. Personal del sector salud llegó al sitio para valorar a las personas lesionadas y determinar si requerían traslado a hospitales.

Bomberos se trasladaron al sitio para comenzar las maniobras y retirar las unidades. Presuntamente uno de los conductores se encontraba en estado de ebriedad.

Volcadura y choque

En la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer resultó lesionada por una volcadura en la zona de San Bartolo.

Hugo, el conductor del auto que volcó, narró a N+ FORO que un tráiler no le permitió pasar y chocó al incorporase a carriles centrales del Eje Central, a la altura de la Avenida 100 Metros. “El vehículo voló y nos volteamos”, dijo.

Mientras que un tráiler y un auto chocaron derivado de los rezagos vehiculares en la zona, perímetro del Eje Central, muy cerca del Metro Instituto del Petróleo, de la Línea 5.

Finalmente, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, un vehículo que circulaba sobre Periférico Norte, con dirección al sur, invadió el área de obras viales, se brincó los cercos de seguridad y se estrelló contra una máquina.

El auto quedó prácticamente destruido; el conductor, en presunto estado de ebriedad, fue atendido por paramédicos y posteriormente presentado ante las autoridades.

