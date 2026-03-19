¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 19 de Marzo? Así Está la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Este jueves 19 de marzo de 2026, te informamos en N+ cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), para que tomes precauciones en caso de que se active nuevamente la contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México.

La contingencia ambiental es una medida que pone en marcha la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuando hay altos niveles de contaminación; su objetivo es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como reducir la emisión de contaminantes.

Ante ello, todos los días la Dirección de Monitoreo Atmosférico analiza cómo está la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con un índice que está integrado por cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México este jueves, de acuerdo con el reporte que la Dirección de Monitoreo Atmosférico realiza cada hora:

06:00 horas

Calidad del aire mala (nivel naranja): Municipio de Tultitlán, Edomex.

Municipio de Tultitlán, Edomex. Calidad del aire aceptable (nivel amarillo): Alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Municipios Tlalnepantla y Coacalco.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+,

spb