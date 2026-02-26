¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 26 de Febrero? Así Está la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Este jueves 26 de febrero de 2026 te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, ya que esos parámetros ayudan a determinar si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.

Para dar a conocer los datos de la calidad del aire, la dependencia se basa en un índice que consta de cinco niveles:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Así está la calidad del aire este jueves

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cada hora cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y el Edomex, por lo que a continuación te presentamos la información correspondiente.

Reporte de las 07:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa.

Calidad del aire aceptable: Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

Reporte de las 08:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa.

Calidad del aire aceptable: Venustiano Carranza y Tláhuac.

Reporte de las 09:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa.

Calidad del aire aceptable: Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Reporte de las 10:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa. Municipios de Atizapán, Naucalpan y Nezahualcóyotl.

Calidad del aire aceptable: Coyoacán, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Coacalco y Ecatepec.

Reporte de las 11:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa. Municipios Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Ecatepec.

Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Municipio de Coacalco.

Reporte de las 12:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac, Coyoacán e Iztapalapa. Municipios Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Municipios de Ecatepec y Coacalco.

Reporte de las 13:00 horas

Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa. Municipios Atizapán, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Municipio de Ecatepec.

