¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy 26 de Febrero? Así Está la Calidad del Aire en CDMX y Edomex

Aquí te informamos cómo está la calidad del aire en el Valle de México, de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico

Calidad del aire en la Ciudad de México en febrero 2026. Foto: N+

Este jueves 26 de febrero de 2026 te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), de acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico, ya que esos parámetros ayudan a determinar si podría activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica.

Para dar a conocer los datos de la calidad del aire, la dependencia se basa en un índice que consta de cinco niveles:

  • Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.
  • Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.
  • Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.
  • Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.
  • Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Así está la calidad del aire este jueves

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cada hora cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y el Edomex, por lo que a continuación te presentamos la información correspondiente.

Reporte de las 07:00 horas

  • Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa.
  • Calidad del aire aceptable: Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

Reporte de las 08:00 horas

  • Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Coyoacán e Iztapalapa.
  • Calidad del aire aceptable: Venustiano Carranza y Tláhuac.

Reporte de las 09:00 horas

  • Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa.
  • Calidad del aire aceptable: Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Reporte de las 10:00 horas

  • Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa. Municipios de Atizapán, Naucalpan y Nezahualcóyotl.
  • Calidad del aire aceptable: Coyoacán, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Coacalco y Ecatepec.

Reporte de las 11:00 horas

  • Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa. Municipios Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Ecatepec.
  • Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Municipio de Coacalco.

Reporte de las 12:00 horas

  • Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac, Coyoacán e Iztapalapa. Municipios Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.
  • Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Municipios de Ecatepec y Coacalco.

Reporte de las 13:00 horas

  • Calidad del aire mala: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa. Municipios Atizapán, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.
  • Calidad del aire aceptable: Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Municipio de Ecatepec.

Contingencia AmbientalMedio Ambiente
