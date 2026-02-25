Hay Restricción: ¿Aplica Doble No Circula Mañana 26 de Febrero por Contingencia en CDMX-Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) continúa alerta por la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y a continuación te decimos si habrá Doble Hoy No Circula el 26 de febrero 2026 o qué carros, placas, engomados y hologramas tendrán restricción mañana.

En días pasados se activó la contingencia ambiental en el Valle de México, lo que obligó a los automovilistas a mantenerse pendientes debido al Doble No Circula, sin embargo esta semana los niveles de contaminación no han aumentado y no se ha tenido que volver a aplicar.

De cualquier manera, al estar en temporada de partículas se recomienda a la población informarse sobre las medidas por la mala calidad del aire, ya que el programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) restringe a más autos, terminaciones de placas y hologramas cuando se decreta la Fase 1.

¿Habrá Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte de la calidad del aire en CDMX y Edomex se informa que es mala en las estaciones de Iztapalapa, Merced, Gustavo A. Madero, Nezahualcóyotl y Cuautitlán, mientras que en el resto va de aceptable a buena, de tal manera que de momento no se considera la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula jueves 26 de febrero 2026.

Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen de forma oficial.

¿Cómo opera el Doble No Circula en jueves?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 26 de febrero. Así sería la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

no puede salir a las calles Autos con holograma 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2

Restricción de CAMe: Hoy No Circula 26 de febrero 2026

Debido a que no hay Fase 1 de contingencia ambiental, el Hoy No Circula de mañana en CDMX y Edomex operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada jueves, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2

El programa de la Sedema se aplicará este jueves 26 de febrero en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

¿Qué carros están exentos del Hoy No Circula 26 de febrero?

En caso de que no se active la contingencia, la siguiente lista de carros, placas, hologramas y engomados no cuentan con restricción para salir a las calles de la CDMX y Edomex, por lo que no se verán afectados por el Hoy No Circula de este jueves 26 de febrero 2026:

Motocicletas

Autos eléctricos

Autos híbridos

Transporte público y de emergencia

Vehículos de personas con discapacidad

Vehículos con holograma 0 y 00

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo, rojo, rosa y azul

Carros con holograma 1 y 2 con terminación de placas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

