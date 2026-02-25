¿Activan Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX este 25 de Febrero 2026

Este miércoles, 25 de febrero de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, su próximo reporte será a las 10:00 horas.

Recuerda que este miércoles, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con engomado Rojo con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2; quedan exentos los 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. Considera que la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

🌞 ¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 25 de febrero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

Calidad del Aire hoy en CDMX y Edomex

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

De acuerdo con el más reciente informe, así está la calidad del aire hoy:

A las 12:00 horas, se reporta calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, así como en los municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y Cuautitlán; es aceptable en Benito Juárez, Xochimilco y Tláhuac, así como en el municipio mexiquenses de Tlalnepantla. El Índice de Radiación Ultravioleta en la Ciudad de México se reporta extremadamente alto (9).

A las 12:00 horas, se reporta calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, así como en los municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y Cuautitlán; es aceptable en Benito Juárez, Xochimilco y Tláhuac, así como en el municipio mexiquenses de Tlalnepantla. El Índice de Radiación Ultravioleta en la Ciudad de México se reporta extremadamente alto (9).

A las 11:00 horas, se reporta calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, con alto Índice de Radiación Ultravioleta en la Ciudad de México.

A las 10:00 horas, se reporta calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, y Tláhuac, así como en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl; es aceptable en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coayoacán, así como en los municipios mexiquenses de Tlalnepantla y Ecatepec. El Índice de Radiación Ultravioleta en la Ciudad de México se reporta alto (5).

A las 9:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac, así como el el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl; es aceptable en Xochimilco, CDMX, y Ecatepec, Edomx, en el resto de la capital del país y Valle de México es buena.

A las 8:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco; en general, la CDMX y el resto de la Zona Metropolitana es buena (verde) con riego bajo.

A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza e Iztapalapa.

A las 6:00 horas, se reportó calidad de aire aceptable (amarillo) con riesgo a la salud moderado, principalmente en la alcaldía Venustiano Carranza.

