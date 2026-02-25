¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 25 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 25 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista, continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este miércoles 25 de febrero de 2026, las autoridades han reportaron estos incidentes en esta importante vía.

A las 9:21 horas, hubo reducción de carriles en el km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 8:47 horas, se reportó carga vehicular en el km 40, dirección CDMX, por labores de mantenimiento en los carriles laterales, no a cargo de Capufe.

Durante la tarde y noche del martes 24 de febrero, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 16:00 horas, se reportó reducción de carriles del km 194 al 207, dirección a Querétaro, por labores de mantenimiento.

A las 17:29 horas, hubo reducción de carriles por atención a accidente, en el km 94, dirección a Querétaro.

A las 18:00 horas, se registró carga vehicular sin reporte de incidentes, en el km 56, dirección a Querétaro.

