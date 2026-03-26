Activan Doble Alerta por Frío Intenso en CDMX: Pronostican Hasta 1 Grado en Estas Alcaldías
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Se pronostican temperaturas de 1 a 3 °C y heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas, del 27 de marzo de 2026; en N+ te decimos en cuáles zonas de la capital
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la doble alerta por frío en la Ciudad de México; se trata de la Alerta Naranja y Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del viernes 27 de marzo de 2026. En N+ te decimos en cuáles alcaldías.
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Zonas con Alerta Naranja por Frío en CDMX
⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 27/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026
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Se pronostican temperaturas de 1 a 3° C y heladas, entre las 00:00 y las 08:00 horas, del 27 de marzo de 2026 en:
- Alcaldía Tlalpan
Zonas con Alerta Amarilla por frío en CDMX
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 27/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026
Mantente informado y atiende las recomendaciones.… pic.twitter.com/gDs5kC9X6y
Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 27 de marzo de 2026, en las alcaldías siguientes:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 °C, de las 00:00 a las 08:00 horas.
Recomendaciones para hacer frente a bajas temperaturas
Autoridades capitalinas recomiendan a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, utilizar crema para proteger e hidratar la piel, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.
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Con información de N+
HVI