¿Habrá Doble No Circula 10 de Mayo? Así Sería Restricción en CDMX-Edomex si Activan Contingencia

Se viene el festejo del Día de las Madres y para que las personas lo tengan en cuenta, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana domingo 10 de mayo 2026, para que sepas qué carros y placas no podrían circular en caso de que se active el programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex por contaminación.

En lo que va del mes la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) no se han visto en la necesidad de activar la Fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex, pero debido a que la mala calidad del aire persiste en el Valle de México, los automovilistas deben estar pendientes de todo lo que se anuncie con respecto al Doble No Circula y más en domingo.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala, esto debido a la presencia de ozono y partículas PM2.5. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, de momento la Contingencia Ambiental no está activa en el Valle de México, sobre todo porque hay pronóstico de lluvia en CDMX y el Estado de México y eso ayuda a bajar los niveles de contaminación.

¿Habrá Doble No Circula domingo 10 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento no hay Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también está suspendido. Eso quiere decir que durante este domingo 10 de mayo, Día de las Madres no se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

El programa Hoy No Circula no opera los domingos, eso quiere decir que todos los carros pueden circular sin riesgo de multa. La restricción inicia hasta el lunes, en punto de las 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

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Doble Hoy No Circula 10 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan si activan contingencia?

En dado caso de que la CAMe active la Contingencia Ambiental, eso implica también la implementación del Doble Hoy No Circula domingo 10 de mayo 2026, por lo se aplicarían las siguientes restricciones a los autos:

No circularían todos los carros con holograma de verificación 2.

Descansan vehículos con holograma 1, cuyo último número de placa sea NON : 1, 3, 5, 7 y 9.

: 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placas 7u 8 .

. Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación.

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Es importante volver a señalar que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental y por ende no hay Doble Hoy No Circula 10 de mayo 2026 en CDMX y Edomex, por lo que este domingo circulan todos los carros.

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