¿Activan Doble No Circula el 25 de Mayo por Contingencia? Carros con Restricción en CDMX-Edomex

Inicia la última semana del mes y debido a que durante las últimas horas se registró mala calidad del aire, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana lunes 25 de mayo 2026, con esto sabrás la lista de carros y placas que no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

El programa Doble No Circula aún no se activa en lo que va del mes, esto debido a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) no vieron la necesidad de implementar la fase 1 de contingencia en el CDMX y Edomex. Pero aunque las autoridades aún no lo hacen, en cualquier momento se pueden aplicar medias adicionales para disminuir la contaminación en el Valle de México.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto mantiene probable la posibilidad de que la CAMe mantenga las medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental hoy ni para este 25 de mayo en el Valle de México, por ello te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula lunes 24 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este lunes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del lunes 25 de mayo 2026.

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Hoy No Circula 24 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula lunes 24 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado amarillo .

. Autos con terminación de placas 5 o 6 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Aunque hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula 25 de mayo 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este lunes.

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