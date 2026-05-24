¿Cuándo Vence la Prórroga de Pago de la Tenencia CDMX 2026 y Cómo Consultar los Adeudos?

Si aún no te pones al corriente en tus trámites vehiculares de este año, estás a tiempo. La Ciudad de México otorgó a los automovilistas una prórroga para hacer el pago de la Tenencia 2026, y en N+ te decimos cuándo vence este plazo y cómo puedes consultar si tienes adeudos de años anteriores.

Estar al corriente en el pago de la Tenencia y vigilar que la verificación esté vigente, evita que te hagas acreedor a multas y puedas aprovechar el descuento del 100 por ciento. Por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer cuánto pagarás en 2026.

Recuerda que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de Ciudad de México dio a conocer que a partir de este año los vehículos cuyo valor comercial no supera los 638 mil pesos pueden obtener el descuento del 100 por ciento en el pago de la tenencia, es decir que sólo deben cubrir el monto por el refrendo.

Si además tienes una moto, en esta nota te decimos cuánto se paga en 2026 por este tipo de vehículos, que por cierto entran en la prórroga.

Video: Tenencia 2026 en Edomex y CDMX: ¿Cuál es el Monto Máximo para ser Acreedor al 100% de Subsidio?

¿Hasta cuándo está vigente la prórroga para Tenencia y aprovechar 100% de descuento?

El Gobierno de México anunció en meses anteriores que la prórroga para pagar la tenencia con subsidio del 100 por ciento se extendió hasta el próximo 30 de junio.

Es decir que los automovilistas tienen poco más de un mes para obtener su línea de captura en línea y pagar sólo el monto correspondiente al refrendo, que en este 2026 es de 760 pesos.

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¿Cada cuánto se paga la Tenencia en CDMX?

A diferencia de otros trámites e impuestos, la Tenencia CDMX sólo se paga una vez al año, es decir que se trata de un pago anual que cobra los derechos por todo este periodo.

El Gobierno de Ciudad de México usualmente pública en los primeros días del año una serie de descuentos y subsidios que apoyan a las familias en su economía familiar siempre que cubran los costos en el tiempo establecido por las autoridades.

Entonces, ¿quiénes sólo pagan el refrendo vehicular en 2026?

Pon atención porque los conductores que cumplen con estas características sí son acreedores al descuento del 100 por ciento en el pago de Tenencia Vehicular, y sólo deben cubrir el refrendo:

Personas físicas y morales sin fines de lucro

El costo del vehículo no exceda los 638 mil pesos, incluido el IVA

El costo de las motos no exceda los 250 mil pesos, incluido el IVA

El pago de tenencias de años anteriores debe estar al corriente

La tarjeta de circulación debe estar vigente

¿Cómo consultar adeudos de la Tenencia en línea este 2026?

Para poder conocer si debes abonar una cantidad extra por adeudos de Tenencia de periodos anteriores, sigue los siguientes pasos:

Entra a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas de CDMX: https://finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/conceptos Elige el apartado de "Tenencia" Escribe tu número de placa sin guiones Selecciona el Ejército Fiscal (el año del que quieras hacer la consulta) Escribe el Captcha Da clic en "Consultar"

Allí te arrojará si tienes adeudos de años anteriores, infracciones o fotocívicas pendientes. Recuerda que el pago se puede hacer en línea, directamente en la página, o en sucursal bancaria con tu línea de captura.

Video: Extienden Plazo para Subsidio de 100% en Tenencia CDMX: Nueva Fecha y Requisitos

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