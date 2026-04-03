¿Activan Doble No Circula Hoy 4 de Abril o se Suspende en CDMX-Edomex? Estos Autos No Salen

El sábado de gloria es un día de descanso para muchas personas y para todas las personas que preguntan si se suspendió el Doble Hoy No Circula, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y qué carros y placas no circulan hoy 4 de abril 2026 por el programa de restricción vehicular sabatino en CDMX y Edomex.

Las dudas por el Hoy No Circula 4 de abril surgen debido a la mala calidad del aire que permea en el Valle de México. Por fortuna, hasta el momento ni la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se han visto en la necesidad de activar la fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex y por ende el Doble No Circula lleva varios días sin implementarse.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a que la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aún y con esta información, ni la CAMe ni el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula sábado 4 de abril 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este sábado de gloria 2026 se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula sabatino 2026 indica que la restricción inicia desde las 05:00 de las mañana y termina a las 22:00 horas del 4 de abril.

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Hoy No Circula 4 de abril 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

El programa Hoy No Circula sabatino 4 de abril 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma 2 .

. Autos con holograma 1, terminación de placas IMPAR: 1, 3, 5, 7 y 9 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan durante todo el día.

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Aunque no se suspende el Hoy No Circula 4 de abril 2026, el programa sabatino solamente aplica las restricciones vehiculares habituales, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos en CDMX y Edomex para este sábado de gloria.

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