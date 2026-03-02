Actividad del Volcán Popocatépetl Hoy: ¿Podría Caer Ceniza este 2 de Marzo en CDMX?

Este 2 de marzo de 2026, en N+ te informamos sobre la actividad del volcán Popocatépetl en el inicio del tercer mes del año, y te damos a conocer si hoy lunes podría caer ceniza volcánica en la Ciudad de México (CDMX).

En su reporte más reciente, con corte al 1 de marzo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que en las últimas 24 horas, Don Goyo tuvo la siguiente actividad:

19 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos.

de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos. Emisión constante de vapor de agua y otros gases volcánicos en dirección suroeste.

¿Podría caer ceniza en CDMX?

Este lunes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que actualmente no se reporta emisión reciente de ceniza volcánica, pero en caso de que se presente, ésta sí podría caer en la CDMX.

“En caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el Oeste, con posible caída de ceniza en la Ciudad de México”, indicó la dependencia capitalina en redes sociales.

Semáforo de Alerta Volcánica

El Cenapred además recordó que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, cuyos escenarios previstos son:

Algunas explosiones de tamaño menor a moderado Ocurrencia de tremor de amplitud variable Lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros Podría esperarse la ocurrencia de lahares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones.

