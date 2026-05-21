Adulta Mayor Es Acusada del Despojo de su Propia Vivienda en la Ciudad de México

Guadalupe Sánchez, una adulta mayor, está acusada por las autoridades capitalinas del despojo de su propia vivienda, en la que ha habitado más de 60 años.

“Tengo que ir a firmar como cada viernes, porque estoy imputada por el señor Carlos Sánchez Ruiz que me acusa de despojo”

Cada ocho días, María Guadalupe Sánchez Ruiz tiene que trasladarse en transporte público hasta los juzgados de la colonia Doctores.

El 30 de enero, la jueza de control María del Rocío Morales Hernández, la vinculó a proceso por el delito de despojo de su propia casa, un predio de 200 metros cuadrados en la calle Manuel Acuña 39, colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.

“Tengo 61 años viviendo en este inmueble, se me está acusando de despojo por parte de mi hermano. El señor Carlos Sánchez Ruiz. Pero mi hermano ya tiene más de 20 años, que ya, ya él se fue”, aseguró la señora Guadalupe Sánchez.

Inmueble

A decir de los afectados, Carlos Sánchez Ruiz, hermano de Lupita, se adjudicó el inmueble a través de un acto jurídico simulado, durante un juicio ejecutivo mercantil que se realizó en 2009 con documentos presuntamente apócrifos, el litigio involucraba una demanda contra dos mujeres por el pago de una deuda, una notificación sospechosa y la supuesta promesa de las acusadas de pagar con el inmueble de la colonia Moderna.

Al respecto, Alejandro Rubio, abogado de Guadalupe indicó:

“En el juicio mercantil las supuestas dueñas fueron notificadas en el 2010, cuando tenemos información de que una de ellas falleció en 1996. El domicilio donde se supone que notificaron a estas personas que se encuentran en Iztapalapa, en Callejón del Pato número 12. Un terreno baldío donde se supone que las demandadas recibieron la notificación de propia mano, pero decidieron no identificarse”

La demandante, Eva Rodríguez Hernández, habría cedido los derechos de la deuda a favor de Carlos Sánchez Ruiz, quien habría pagado un millón 700 mil pesos.

“Ni siquiera hay constancia de que realmente haya hecho el pago para comprar esa supuesta deuda, por lo que resalta que es una simulación de actos jurídicos cuando el único objetivo enajenar ese inmueble para hacer un desarrollo inmobiliario y lucrar con la vivienda de una persona de escasos recursos” explicó Rubio.

Video: Acusan a Adulta Mayor del Despojo de su Propia Vivienda en la CDMX

A la casa le pintaron un sello de la agrupación SUMA Construcción Social, que aglutina a docenas de organizaciones sociales, que presionan a las autoridades capitalinas para que les construya viviendas, en los inmuebles que invaden.

Las organizaciones cobran entre 150 mil y 255 mil pesos, para obtener una vivienda del INVI, en zonas de alta plusvalía sin realizar trámites, sin acudir a reuniones y mítines que organiza Morena. Varias tienen denuncias por invadir predios y despojar a personas de la tercera edad y grupos vulnerables.

El inmueble de Lupita aparece en internet, como parte de una lista de propiedades promovidas por gestores de estas organizaciones, en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa.

Son en su mayoría casas y edificios abandonados, predios baldíos o inmuebles con litigios.

Lupita es una mujer con discapacidades y de escasos recursos, sobrevive con el apoyo de sus vecinos y de la pensión de la tarjeta del Bienestar, si la jueza determina que debe entregar la propiedad, podría terminar en un albergue.

“Está siendo brutalmente violentada. Es una persona, de la tercera edad, que no cuenta con ningún familiar, ningún hijo, ningún apoyo económico más que la caridad de los vecinos”, señala Alejandro Rubio.

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Con información de Fátima Monterrosa y Adrián Tinoco

LECQ