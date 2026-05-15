AICM Se Queda Sin Agua: ¿Qué Pasó Hoy 15 de Mayo 2026 en el Aeropuerto de CDMX?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que se quedó sin agua potable hoy, 15 de mayo de 2026; esto es lo que se sabe sobre la falta de suministro en una de las dos terminales.

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¿Qué pasó en el AICM hoy?

En redes sociales, el AICM detalló que “por trabajos de mantenimiento, se encuentra cerrado el sistema hidroneumático que da abastecimiento de agua potable a la terminal 1, por lo que el suministro se encuentra suspendido”.

De acuerdo con el reporte del AICM, ya se trabaja en el inmediato restablecimiento del suministro de agua, mientras tanto, brindó “apoyo momentáneo con personal de limpieza en los núcleos sanitarios”.

El AICM ofreció una disculpa a los usuarios y pasajeros de la terminal aérea “por los inconvenientes ocasionados”.

Cabe recordar que el AICM sigue con trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026, que dará inicio el 11 de junio de 2026, con la ceremonia que se realizará en el Estadio Ciudad de México y el partido México vs Sudáfrica.

#AICMinforma:

Por trabajos de mantenimiento, se encuentra cerrado el sistema hidroneumático que da abastecimiento de agua potable a la terminal 1, por lo que el suministro se encuentra suspendido.

Se trabaja en su inmediato restablecimiento y se da apoyo momentáneo con personal… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 15, 2026

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Con información de N+.

RMT