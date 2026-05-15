Otra Mega Fuga de Agua en CDMX: Así Se Inundan Calles en Xochimilco

Este viernes, 15 de mayo de 2026, se registra una mega fuga de agua en la colonia San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la fuga inició por la ruptura de una tubería del acuaférico que transporta agua potable, en una zona de sembradíos.

Video: Mega Fuga de Agua Ahora en Xochimilco; Presunta Ruptura de Tubería Provoca Brote de Agua sin Control

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar, en espera de personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Cabe recordar que hace unos días, el 13 de mayo de 2026, se registraron afectaciones en la alcaldía Iztapalapa por una megafuga de agua en en el cruce de avenida Tláhuac y calle 5 de Mayo, en la colonia Los Reyes Culhuacán; hasta el momento siguen los trabajos en la zona.

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Viviendas afectadas por mega fuga de agua en Xochimilco

Autoridades de Protección Civil de la alcaldía Xochimilco señalan que la corriente del agua no representa riego de arrastre para la población aledaña, pero sí el ingreso de agua a viviendas.

“Al momento llevamos cuatro viviendas afectadas, ya la alcaldesa dio instrucciones a su personal para que se haga la limpieza, se haga la activación del seguro”, indicó Antonio Sáncxhez, director de Protección Civil de Xochimilco.

El funcionario indicó que de manera inmediata se hará una costalera para desviar y canalizar el agua a los ríos aledaños.

En entrevista para N+ , Roberto Flores, un vecino de la colonia San Francisco Tlalnepantla en Xochimilco, asegura que la mega fuga inició cerca de las 7:30 de la mañana y que ya había mandado videos a las autoridades para alertar y así evitar el desperdicio de miles de litros de agua.

Hasta el momento van a empezar a hacer algo, de hecho, les marqué yo desde que iba a empezar, y me dijeron mándanos pruebas, y yo les mandé videos. Y ya fue como que, ahorita andaban, pero no nos ayudaban.

Video: Mega Fuga de Agua en Xochimilco: Vecino Había Alertado a las Autoridades y lo Ignoraron

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Con información de N+

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