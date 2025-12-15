AICM y Taxistas Instalan Mesas de Trabajo para Modernizar Servicio de Cara al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer, hoy lunes 15 de diciembre de 2025, que inició mesas de trabajo con empresas, agrupaciones y permisionarios del servicio de taxis que está en el aeropuerto. Así lo informó a través de un comunicado.

Video relacionado: ¿Protesta en el AICM HOY? Piden a Usuarios Tomar Precauciones

Se instalan mesas de trabajo con empresas, agrupaciones y permisionaros del servicio de transportación terrestre que operan en el AIBJCM. https://t.co/5bznUvDGcS pic.twitter.com/5tLVp5gafp — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 16, 2025

En estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y diálogo institucional, y con el compromiso de fortalecer el servicio de transportación terrestre en beneficio de las personas usuarias, este lunes 15 de diciembre dio inicio la instalación de mesas de trabajo con las empresas, agrupaciones y permisionarios que operan en el AICM

¿Por qué se oponen taxistas a entrada de movilidad de pasajeros con App?

Los prestadores de este servicio rechazan la entrada de taxis por aplicación, esto a menos de seis meses del Mundial de Futbol en 2026, sin tomar en cuenta que los usuarios suelen emplearlos.

¿Cuáles temas buscan acordarse entre taxistas y AICM?

Autoridades aseguran que el proceso tendrá un carácter permanente y de largo plazo, con el objetivo de consolidar un modelo de transporte terrestre ordenado, confiable y sostenible.

En estricto cumplimiento del marco legal y normativo vigente, que garantice un servicio de calidad para quienes utilizan el aeropuerto



¿Qué dicen los taxistas del AICM sobre taxistas de App?

Los representantes de taxis permisionarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han pedido la intervención de la Guardia Nacional e inspectores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que apliquen operativos y sanciones a operadores de taxis de aplicación que recogen pasaje dentro de la terminal aérea.

Consideran que la competencia con taxis de aplicación es desleal, pues ellos deben pagar diversos derechos, como explicó Hugo Orlando Guerrero, representante de taxis permisionarios del AICM.

Hemos solicitado que se le pida a la Guardia Nacional un operativo permanente con unidades que vean exclusivamente la vialidad. La SICT tiene la figura del inspector federal, sí tienen toda la fuerza legal para hacer este tipo de trabajos en donde se sancionarían a las unidades

Señalaron que los ingresos han disminuido hasta en 50% y dijeron que ninguna plataforma de taxis tiene un amparo para poder dar el servicio en el lugar. Informaron que las autoridades aeroportuarias solicitaron un estudio para conocer la demanda de taxis. Los permisionarios aceptaron que, en horas pico, los taxis de la terminal son insuficientes para dar el servicio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

