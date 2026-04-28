Inseguridad en México: Esta Es la Alcaldía de CDMX Donde la Gente Siente Mayor Peligro

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente a marzo 2026, reveló cuál es la alcaldía de la Ciudad de México (CDMX) donde la población percibe más inseguridad.

Aquí en N+ te presentamos el ranking completo de las alcaldías, donde podrás conocer cuál es la alcaldía donde la gente tiene más miedo y cuál es aquella en la que se siente más seguridad.

Datos clave sobre la ENSU

La ENSU es una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) acerca de la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad.

es una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ) acerca de la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. Su periodicidad es trimestral y se aplica en 91 áreas urbanas de interés , incluidas las 16 alcaldías de la CDMX.

, incluidas las 16 alcaldías de la CDMX. Los resultados de marzo 2026 revelaron que 61.5% de la población consideró que era inseguro vivir en su ciudad.

Del total de los encuestados, 67.2% de las mujeres y 54.% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

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¿Cuál es la alcaldía de CDMX donde la gente tiene más miedo?

La ENSU reveló que la alcaldía donde se percibe mayor inseguridad es Iztapalapa, con un 71%; seguida de Tláhuac, con 69.9%, y Xochimilco, con 66.9.

Por el contrario, la alcaldía donde la gente se siente más segura, es Benito Juárez. Aquí el ranking completo de las demarcaciones:

Iztapalapa, 71.0% Tláhuac, 69.9% Xochimilco, 66.9% Iztacalco, 65.1% Gustavo A. Madero, 63.7% Álvaro Obregón, 62.1% Azcapotzalco, 59.3% Magdalena Contreras, 58.5% Tlalpan, 57.9% Venustiano Carranza, 56.1% Cuauhtémoc, 53.2% Milpa Alta, 53.2% Cuajimalpa de Morelos, 47.1% Coyoacán, 44.6% Miguel Hidalgo, 36.0% Benito Juárez, 16.4%

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¿Dónde se siente más insegura la gente?

A nivel general, la ENSU también reveló cuáles son los espacios físicos donde la gente de las 91 ciudades percibió mayor inseguridad:

Cajero automático, 70.6%

Calle, 65.3%

Transporte público, 64.1%

Carretera, 60.1%

Banco, 54.5%

Mercado, 48.9%

Parque o centro recreativo, 46.7%

Automóvil, 34.9%

Centro comercial, 34.4%

Trabajo, 28.2%

Casa, 16.1%

Escuela, 15.2%

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