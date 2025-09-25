Lluvias en CDMX Hoy 25 de Septiembre 2025: Activan Doble Alerta por Tormenta y Granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México actualizó a naranja la alerta meteorológica de este jueves 25 de septiembre de 2025 para la alcaldía Gustavo A. Madero.

La nueva alerta, emitida a las 15:00 horas, estará vigente desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del mismo día.

Las demarcaciones bajo alerta amarilla incluyen:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

El pronóstico indicó precipitaciones pluviales con acumulados entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de caída de granizo.

Entre los peligros identificados por las autoridades se encuentran las lluvias fuertes capaces de generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Adicionalmente, existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas debido a los vientos asociados al sistema meteorológico.

Las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población. Entre las medidas sugeridas destaca retirar la basura de las coladeras, tanto del interior como del exterior de los hogares, para evitar obstrucciones del drenaje. También recomiendan cerrar puertas y ventanas como protección contra los elementos.

La Secretaría de Protección Civil enfatizó la importancia de no cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua, medida fundamental para prevenir accidentes.

Para quienes deban salir durante el evento meteorológico, sugieren el uso de paraguas o vestimenta impermeable como protección adicional.

Los ciudadanos pueden reportar situaciones de riesgo o solicitar apoyo a través del número 911 o mediante la línea directa 55-5683-2222.

Cablebús CDMX inicia desembarque de personas en L3 por tormenta

Cerca de las 15:50 horas, el Cablebús de CDMX inició el desembarque de personas usuarias en Línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente.

"Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual"; informó este sistema de transporte.

Historias recomendadas:

CT