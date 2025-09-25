Lluvias en CDMX Hoy 25 de Septiembre 2025: Activan Doble Alerta por Tormenta y Granizo
N+
Autoridades de la Ciudad de México activaron una doble alerta por lluvias fuertes y granizo en 11 alcaldías
COMPARTE:
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México actualizó a naranja la alerta meteorológica de este jueves 25 de septiembre de 2025 para la alcaldía Gustavo A. Madero.
La nueva alerta, emitida a las 15:00 horas, estará vigente desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del mismo día.
Las demarcaciones bajo alerta amarilla incluyen:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
El pronóstico indicó precipitaciones pluviales con acumulados entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de caída de granizo.
Entre los peligros identificados por las autoridades se encuentran las lluvias fuertes capaces de generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas.
Adicionalmente, existe riesgo de caída de ramas, árboles y lonas debido a los vientos asociados al sistema meteorológico.
Las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población. Entre las medidas sugeridas destaca retirar la basura de las coladeras, tanto del interior como del exterior de los hogares, para evitar obstrucciones del drenaje. También recomiendan cerrar puertas y ventanas como protección contra los elementos.
La Secretaría de Protección Civil enfatizó la importancia de no cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua, medida fundamental para prevenir accidentes.
Para quienes deban salir durante el evento meteorológico, sugieren el uso de paraguas o vestimenta impermeable como protección adicional.
Los ciudadanos pueden reportar situaciones de riesgo o solicitar apoyo a través del número 911 o mediante la línea directa 55-5683-2222.
Cablebús CDMX inicia desembarque de personas en L3 por tormenta
Cerca de las 15:50 horas, el Cablebús de CDMX inició el desembarque de personas usuarias en Línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente.
"Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual"; informó este sistema de transporte.
Historias recomendadas:
- Caso Ayotzinapa: Encapuchados Incendian Camión en Campo Militar 1-A con Bombas Molotov
- Donald Trump Firma Orden Ejecutiva para Salvar a TikTok de la Prohibición en EUA
- México, Sin Cumplir Protocolos Adecuados para Frenar Gusano Barrenador; "Es Inaceptable": EUA
CT