Donald Trump Firma Orden Ejecutiva para Salvar a TikTok de la Prohibición en EUA

El presidente Donald Trump firmó este jueves 25 de septiembre una orden ejecutiva para “salvar a TikTok de la prohibición”. La orden ejecutiva permitirá la venta de la red social china a inversores estadounidenses, como se acordó en una negociación entre Estados Unidos y China.

“Inversores estadounidenses controlarán el algoritmo de TikTok”

Al respecto, el vicepresidente J.D. Vance declaró que el algoritmo de la empresa valorada en 14 mil millones de dólares estará bajo control estadounidense.

Lo más importante es que protege la seguridad de los datos de los estadounidenses. Garantiza que TikTok siga siendo accesible y, en cuanto al algoritmo, este acuerdo garantiza que los inversores estadounidenses controlarán el algoritmo.

En agosto del 2020, hacia el final de su primer mandato, Trump anunció que prohibiría TikTok en Estados Unidos, ante el riesgo de que la red social estuviese infiltrada por la inteligencia del gobierno de China.

Joe Biden no retiró esta propuesta y, por el contrario, permitió que avanzara. Al inicio de su segundo mandato, Trump se arrogó la salvación de TikTok para beneficio de los estadounidenses, al proponer que ByteDance vendiese la empresa a capital estadounidense.

Las negociaciones para que TikTok pase a dominio de Estados Unidos

El pasado 15 de septiembre, representantes de China y Estados Unidos negociaron en Madrid el futuro de la red social. Con una base de 107 millones de usuarios en Estados Unidos, la red social se ha convertido en un bien estratégico para los políticos en ambos lados del Pacífico.

Actualmente, varios gigantes tecnológicos de Estados Unidos, como Oracle y Dell, están involucrados en las negociaciones para adquirir la red social china.

