Inicio Ciudad de México Alerta Roja por Frío en CDMX: Alcaldías con Temperaturas Más Bajas el Último Día del 2025

Alerta Roja por Frío en CDMX: Alcaldías con Temperaturas Más Bajas el Último Día del 2025

|

N+

-

Así estará el intenso frío en la CDMX mañana 31 de diciembre, el último día del 2025

Alerta roja por frío en CDMX

Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

El intenso frío seguirán en las próximas horas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades activaron una triple alerta en la capital del país. Te decimos qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas mañana, 31 de diciembre, último día del 2025.

Recuerda que en N+, todos los días te informamos sobre el pronóstico del clima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Del Verde al Púrpura: ¿Qué Significa Cada Color en la Red de Alerta Temprana de la CDMX?

Alerta por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la Alerta Roja por frío de -2 a 0 °C y heladas, en:

  • Tlalpan.

Mientras que la Alerta Amarilla se activó por bajas temperaturas de 4 a 6 °C, en:

  • Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza .

La Alerta Naranja se activó por temperaturas de 1 a 3°C y heladas, en:

  • Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

 

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Frío en México 2025
Inicio Ciudad de México Alerta roja frio cdmx lista alcaldias congeladas 30 31 de diciembre 2025