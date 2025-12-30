Alerta Roja por Frío en CDMX: Alcaldías con Temperaturas Más Bajas el Último Día del 2025

El intenso frío seguirán en las próximas horas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades activaron una triple alerta en la capital del país. Te decimos qué alcaldías tendrán las temperaturas más bajas mañana, 31 de diciembre, último día del 2025.

Alerta por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la Alerta Roja por frío de -2 a 0 °C y heladas, en:

Tlalpan.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 31/12/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QOt7QSLJvP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 30, 2025

Mientras que la Alerta Amarilla se activó por bajas temperaturas de 4 a 6 °C, en:

Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza .

La Alerta Naranja se activó por temperaturas de 1 a 3°C y heladas, en:

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

