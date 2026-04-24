Amenaza de Tiroteo en Escuela Secundaria de CDMX Hoy 24 de Abril: Colocan Mensaje Relacionado con Reto Viral

El mensaje de un supuesto tiroteo en una escuela y que puso en alerta a las autoridades fue encontrado este viernes 24 de abril en los baños del colegio. Los padres denunicaron a N+ la supuesta amenaza, que se relaciona con un reto viral llamado "tiroteo mañana".

El mensaje del supuesto tiroteo este viernes 24 de abril 2026, fue encontrado en los baños de la escuela secundaria diurna 150 “Angel Salas Bonilla”, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

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Padres de familia están preocupados

Sara Cruz, madre de familia, dijo a N+:

"Lo reportaron los maestros (...) son retos que sí nos ponen en aviso y si da miedo en algún momento"

Señaló que su hijo no fue a la escuela por seguridad, porque no estaban tranquilos.

"No sabemos si realmente sea, o sólo sea una nota falsa que dejaron".

Ante la amenaza, el ausentismo hoy en la secundaria fue casi total: Sólo 64 de más de 700 estudiantes llegaron a clases.

Al respecto, William Alonso, padre de familia de un estudiante, también expresó su preocupación, por lo que la escuela les avisó de las medidas que tomarán.

"Revisión de mochilas, lo básico, pero sí necesitaríamos que pusieran aquí autoridades para que estuvieran. No, mi hijo no vino por seguridad".

Alejandra Pérez, abuela:

"Las dos no vinieron, porque esto es algo serio (...) se va a presentar hasta el día lunes. Algo que la escuela haya hecho pues no".

Padres de familia están preocupados por la amenaza y por la presencia de estos mensajes en varias escuelas del país, como parte de un reto impulsado en redes sociales denominado “Tiroteo Mañana”.

Padres de familia están preocupados también, porque en la revisión de mochilas realizada a los alumnos al ingreso, encontraron objetos prohibidos…

Alejandra Pérez, abuela: "La revisión de mochilas debería ser diaria / lo que era el desarmador, picos, dice uno ¿qué pasa?, ¿como para qué?".

El director del plantel, David Flores, señaló que no podía dar entrevista, y pidió consultar a las autoridades educativas; la Secretaría de Educación Pública no atendió la solicitud de entrevista.

Casi 40 amenazas esta semana

En la última semana se han reportado casi 40 amenazas de este tipo en varios estados del país, como Nuevo León, Veracruz, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Sinaloa y Durango. Casi en si totalidad, se trata de alertas falsas, por lo que las autoridades han pedido a la ciudadanía a seguir los canales de comunicación oficial y establecer la cultura del respeto.

¿En qué consiste el reto viral "tiroteo mañana"?

Se trata de un reto viral en redes sociales que incita a los estudiantes a realizar pintas con mensajes de alarma en planteles educativos. Ante esto, en los estados donde se han realizado estas pintas, llevan a cabo acciones preventivas como revisión de mochilas.

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Con información de Elizabeth Mávil.