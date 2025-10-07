Reducción Temporal de Agua en Iztacalco: Aquí, Las Colonias Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) de la Ciudad de México informó que el pozo Ciudad Deportiva 2, ubicado en la alcaldía Iztacalco, salió de operación temporalmente debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de bombeo.

De acuerdo con la dependencia, estas labores son necesarias para garantizar el buen funcionamiento del equipo y mejorar la calidad del servicio a mediano plazo. Sin embargo, durante el periodo de mantenimiento se prevé una disminución en el suministro de agua potable en la colonia Granjas México, una de las zonas más pobladas y comerciales de la demarcación.

¿Cuándo se restablecerá el suministro de agua?

Las autoridades capitalinas señalaron que los trabajos comenzaron este martes 7 de octubre y se tiene programado que el servicio se restablezca de manera normal el domingo 19 de octubre, una vez que concluyan las labores técnicas correspondientes.

Ante esta situación, la SGIA hizo un llamado a los vecinos de Iztacalco a racionalizar el consumo de agua y almacenar el líquido necesario para sus actividades cotidianas, a fin de reducir las afectaciones durante los días de menor abasto. Además, se informó que se habilitará el apoyo de pipas gratuitas, las cuales podrán solicitarse a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) o comunicándose al número de Locatel 55 5658 1111.

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y recordó que estas acciones son parte de un programa permanente para optimizar el servicio en distintas alcaldías.

