Apagón en Azcapotzalco: Reportan Varias Colonias sin Luz
N+
Vecinos de Azcapotzalco reportaron un apagón en la alcaldía, lo que dejó a varias colonias sin el servicio de energía eléctrica; después de la afectación, CFE trabajó para el restablecimiento
Vecinos de distintas colonias de la alcaldía Azcapotzalco reportaron la noche de este martes 21 de octubre un apagón generalizado, que dejó sin servicio eléctrico a diversas zonas.
De acuerdo con los informes, las zonas afectadas fueron al menos cinco colonias, además de sectores a lo largo de avenida Aquiles Serdán. Tras el reporte, el restablecimiento fue gradual.
En redes sociales, usuarios comenzaron a compartir mensajes sobre la interrupción del suministro de energía poco después de las 21:30 horas.
#ÚltimaHora | En la CDMX, se registra un apagón en varias zonas de la alcaldía Azcapotzalco. Hay reportes en la colonia San Pedro Xalpa, frente al panteón de San Isidro, entre otros sitios. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal… pic.twitter.com/uCStkF05f5— N+ FORO (@nmasforo) October 22, 2025
"Hola, buenas noches, quiero reportar que toda la colonia Petrolera de la delegación Azcapotzalco está completamente sin luz", escribió una usuaria.
Otros habitantes señalaron que el corte también afecta la zona norte de la alcaldía.
"No hay luz en La Preciosa en #Azcapotzalco, no hay luz ni en Avenida Aquiles Serdán", publicó otro usuario en la red .
Las quejas se multiplicaron con mensajes como:
"¿Qué onda con el apagón en Azcapotzalco?", expresó @marianaunlmtd, quien pidió una pronta respuesta de las autoridades.
Las colonias sin energía
Según reportes preliminares, estas zonas se quedaron sin luz la noche de este martes:
- San Mateo
- San Pedro Xalpa
- San Juan Tlihuaca
- La Petrolera
- La Preciosa
Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del corte
Vecinos solicitaron a las autoridades locales y a la CFE informar si se trata de una falla general o de un evento localizado.
ASJ