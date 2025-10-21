Tormenta Tropical Melissa: ¿Cuándo se Convertirá en Huracán Categoría 1?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical Melissa podría evolucionar a huracán categoría 1 en los próximos días, convirtiéndose en el ciclón número 13 de la temporada de huracanes 2025 en el océano Atlántico, la cual inició el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

De acuerdo con el reporte más reciente, Melissa se localiza actualmente a mil 650 kilómetros al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo, con desplazamiento hacia el noroeste y vientos sostenidos que podrían incrementarse gradualmente.

¿Cuándo se convertirá en Huracán Categoría 1?

El SMN prevé que para el 25 de octubre a las 6:00 horas, el sistema alcance la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, cuando se ubique aproximadamente a mil 380 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

Un día después, el 26 de octubre, a la misma hora, Melissa continuará como huracán categoría 1, moviéndose a mil 330 kilómetros al este-sureste de Cancún. Debido a su amplia distancia del territorio nacional, el fenómeno no representa riesgo para México, aunque se mantiene bajo vigilancia constante por parte de las autoridades meteorológicas.

Temporada de huracanes en el Atlántico: balance y pronóstico

Para la temporada 2025, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticaron la formación de entre 13 y 17 ciclones tropicales en el Atlántico, aunque esto no determina cuántos de ellos impactarán territorio continental

La lista oficial de nombres para los ciclones de esta temporada incluye: Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa (en desarrollo), Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van y Wendy.

Hasta la fecha, se han formado dos huracanes de gran intensidad: “Erin”, que alcanzó categoría 5, y “Gabrielle”, que llegó a categoría 3. Con la posible evolución de Melissa, la lista de fenómenos con nombre continuará avanzando conforme se desarrollen las condiciones atmosféricas en el Atlántico.

El SMN exhortó a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y a no difundir rumores, recordando que la vigilancia meteorológica se mantiene activa durante toda la temporada de huracanes.

