Aparatoso Accidente de Microbús en CDMX Hoy 23 de Diciembre: ¿Qué Pasó en Canal de Miramontes?

Un aparatoso accidente de microbús ocurrió la mañana de hoy, 23 de diciembre de 2025, en Ciudad de México (CDMX); aquí te contamos qué pasó en Canal de Miramontes.

Un microbús volcó en Canal de Miramontes, a la altura de la Calzada del Hueso, en la colonia Girasoles, alcaldía Coyoacán.

La cámaras de N+ FORO captaron en vivo el momento en que elementos del Cuerpo de Bomberos de CDMX maniobraron para colocar sobre su eje al microbús de transporte público, que no llevaba pasajeros.

Desde el aire, el dron de N+ capturó la zona del accidente, donde las largas filas de autos no se hicieron esperar, generando caos vehicular en las inmediaciones.

Video: Vuelca Microbús Sobre Canal de Miramontes en Coyoacán, CDMX

Mapa de la zona del accidente en Canal de Miramontes

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT