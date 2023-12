Aprueban en Comisiones Ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal CDMX

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para ratificar a Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México, con nueve votos a favor y cinco en cotra.

José Octavio Rivero, diputado de Morena, expresó:

Pero no solamente este dictamen tiene una fundamentación técnica, también tiene una motivación de resultados, los buenos resultados que ha tenido Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, la transformación que ha tenido de procuraduría a fiscalía y los resultados que ha entregado de forma positiva a la Ciudad. El buen funcionamiento que está teniendo la Fiscalía, los buenos resultados de la licenciada Ernestina Godoy tienen que ser el día de hoy tomados en cuenta para llevar a cabo esta ratificación

Durante la sesión, que duró casi cuatro horas, los diputados del PRI y PAN lamentaron que el dictamen de ratificación no tomó en cuenta a las víctimas de la Fiscalía. También cuestionaron la legalidad de dicho dictamen. Sostuvieron que se violó la constitución de la Ciudad de México.

Ricardo Rubio, legislador panista, expresó:

Lo que dice la Constitución claramente es que el proceso de ratificación el Consejo Judicial Ciudadano enviará una terna de tres propuestas a la persona titular de la Jefatura de Gobierno a fin de que esas tres propuestas elija una y se mande al Congreso, eso no sucedió, no se reformó, pero la ley orgánica sí dice que con la sola manifestación de la persona que ejerza el cargo de fiscal general de la Ciudad pueda obviarse todo el proceso sin que nadie más se registre y que entonces ya nada más el Consejo Judicial Ciudadano determine con una entrevista si considera que se realizó o no, un buen papel