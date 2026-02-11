Inicia Audiencia de Gaby "N", Mujer que Arrastró y Mató a Motociclista en Iztapalapa, CDMX

Este miércoles, 11 de febrero de 2026, se realiza la audiencia inicial de Gaby 'N’, la mujer que atropelló, arrastró y mató al motociclista Roberto Hernández, el pasado 3 de enero de 2026, en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

La audiencia se lleva a cabo en los juzgados de Doctor Lavista, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que la mujer fue trasladada desde el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde permanece recluida, acusada de homicidio culposo.

Cabe recordar que ayer, 10 de febrero, Gaby 'N' fue detenida en Ejutla de Crespo, en la región del Valle Centrales en Oaxaca, y posteriormente traslada a la CDMX.

¿Qué delitos enfrenta Gaby "N"?

Durante esta audiencia inicial se hace su presentación formal ante la Autoridad Judicial, debido a que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de Roberto Hernández, un motociclista de 52 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentará las pruebas en contra de la sospechosa, adelantó que cuenta con datos de prueba concretos que señalan que Gaby "N" fue quien presuntamente atropelló y arrastró por varios kilómetros a la víctima.

Se prevé que este día se defina su situación jurídica, no obstante, la presunta responsable puede solicitar la duplicidad de término, con la finalidad de obtener más tiempo para buscar pruebas a su favor.

La víctima de 52 años, circulaba en una motocicleta cuando fue impactada por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró a Roberto Hernández varios metros, lo que provocó su fallecimiento.

