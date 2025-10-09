Inicia Audiencia contra Norma Angélica ‘N’, Implicada en Homicidio de Funcionarios de la CDMX

Este jueves, 9 de octubre de 2025, se realiza la audiencia de Norma Angélica 'N', quien presuntamente pertenecer al grupo que organizó y ejecutó el ataque contra los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz.

Durante la audiencia de hoy celebrada en los juzgados de la Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el juez de control definirá si hay elementos suficientes para vincularla a proceso; Norma Angélica 'N' es acusada por el Ministerio Público del delito de asociación delictuosa.

La mujer presuntamente vigiló y dio información a los autores materiales del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Noticia relacionada: Caso Ximena y José: Vinculan a Proceso a Nery “N” por Presunto Homicidio y Feminicidio

Norma Angélica también es acusada de delitos contra la salud

Cabe recordar que Norma Angélica 'N' fue detenida a finales de agosto, junto con otras 12 personas, durante operativos realizados por autoridades de la Ciudad de México y federales.

Fue arrestada durante un cateo efectuado en un domicilio de la alcaldía Xochimilco, junto con otras cinco personas, y acusada por delitos contra la salud.

Según las investigaciones, la mujer presuntamente formaba parte del grupo que cometió el ataque, aunque no participó de manera directa en los hechos.

Hasta el momento, sólo Norma Angélica y otra mujer identificada como Nery “N” han sido acusadas por asociación delictuosa; es decir, las autoridades presumen que ambas pertenecían a la banda delictiva que atacó a los funcionarios.

Con información de N+

