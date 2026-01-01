¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 1 de Enero de 2026? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 1 de enero de 2026.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas horas, la autopista México-Puebla no ha registrado afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

Los últimos tres días, de acuerdo con los reportes carreteros, esta vía no ha tenido de alteraciones, bloqueos o accidentes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM