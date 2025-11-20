¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 20 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN
N+
Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
COMPARTE:
Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 20 de noviembre de 2025.
La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.
Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.
¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?
En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró muy pocas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.
- A las 16:16 horas, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento, del km 100 al 97, dirección a la Ciudad de México.
- A las 16:28 horas, se reportó una reducción de carriles, en el km 34, dirección a Puebla, por labores de mantenimiento.
Recuerda que la información más importante sobre el tránsito en la Autopista México-Puebla la puedes seguir en N+.
Historias recomendadas:
- Audiencia Javier Duarte: Juez Definirá Salida Anticipada del Exgobernador el 21 de Noviembre
- Archivos Jeffrey Epstein: ¿Cuándo se Hará Público el Contenido tras Firma de Trump?
- Turistas Fallecidos en Parque Nacional de Chile Vivían en Aguascalientes y Eran Médicos del IMSS
Con información de N+
ICM