¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 27 de Noviembre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 27 de noviembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró pocas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 8:34 horas, se reportó reducción de carriles por atención de accidentes, en el km 47, dirección a la Ciudad de México.

A las 12:43 horas, en el km 48, dirección a la Ciudad de México, hubo reducción de carriles por atención a accidente.

A las 13:42 horas, del km 34 al 37, dirección a Puebla, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:27 horas, se reportó carga vehicular, sin reporte de accidente, en la caseta de cobro de San Marcos.

A las 19:20 horas, se informó de reducción de carriles, en el km 86, dirección a Puebla, a causa del incendio de un camión de carga, así como el trasvase del contenido del mismo.

A las 11:29 horas de hoy, se reportó cierre parcial de circulación por un accidente cerca del km 179+800 de la carretera Puebla-Córdoba, con dirección a Córdoba.

