¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 6 de Enero de 2026? Esto Reportan Capufe y GN
N+
Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
COMPARTE:
Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este martes 6 de enero de 2026.
La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.
Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.
¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?
En las últimas horas, la autopista México-Puebla solo registró una afectación, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.
- A las 22:56 horas, hubo reducción de carriles por atención de accidente, en el km 45, dirección a Ciudad de México.
Historias recomendadas:
- María Corina Machado Afirma que era Trump quien Merecía el Premio Nobel de la Paz
- Padre Buscador Desaparece Mientras Buscaba a su Hijo en Guanajuato; Tenía Protección Federal
- ¿Fue Legal la Operación para Capturar a Maduro en Venezuela? Esto Dice la Legislación de EUA
Con información de N+
ICM