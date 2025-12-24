¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 24 de Diciembre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este miércoles 24 de diciembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró pocas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 9:11 horas, se registró carga vehicular, sin reporte de incidentes, del km 17 al 23.

A las 17:22 horas, se reportó cierre a la circulación por atención de accidente, en el km 47, dirección a la CDMX, por el retiro de un vehículo siniestrado.

