¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 10 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 10 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 14:03 horas, hubo reducción de carriles del km 113 al 114, por labores de mantenimiento.

A las 23:21 horas, se restableció la circulación en el km 98, dirección a la CDMX, luego de atender un accidente vial.

A la 1:15 de este 10 de octubre, se recomendó manejar con precaución ante la presencia de lluvia.

