Avanzan Labores de Rescate en Mina Santa Fe: Definen Ruta para Llegar a Último Minero Atrapado

El Puesto de Comando en la mina Santa Fe, Sinaloa, definió este 17 de abril de 2026 la ruta de trabajo para continuar la búsqueda del último minero atrapado en el yacimiento, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En redes sociales, la dependencia reportó los avances de las labores de rescate, luego del accidente ocurrido a finales de marzo en el municipio de El Rosario.

En contexto:

El 25 de marzo de 2026 ocurrió un accidente en la mina Santa Fe, municipio de El Rosario , Sinaloa.

, Sinaloa. El hecho sucedió en la zona de jales , es decir, el sitio donde se depositan las sobras de lo que se extrae en la mina.

, es decir, el sitio donde se depositan las sobras de lo que se extrae en la mina. Por el accidente, cuatro trabajadores quedaron atrapados.

El 29 de marzo, uno de los mineros, José Alejandro Cástulo Colín, fue rescatado con vida y en buen estado.

y en buen estado. El 7 de abril, fue localizado con vida el segundo trabajador, Francisco Zapata Nájera , de 47 años de edad.

, de 47 años de edad. Un día después, el 8 de abril, se encontró un tercer trabajador sin vida. Fue identificado como Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años de edad.

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Ajuste de prioridades

De acuerdo con la instancia, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se reunió este viernes en el Puesto de Comando como parte de la nueva jornada en la mina.

En el encuentro, las instituciones participantes revisaron avances, ajustaron prioridades y definieron la ruta de trabajo para continuar con las acciones de búsqueda.

También dio a conocer que mientras las autoridades trazaron la siguientes maniobras, durante la madrugada de hoy se mantuvieron los recorridos al interior de la mina y los trabajos operativos en distintos frentes, como parte del esfuerzo permanente para avanzar en la búsqueda del minero.

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Resumen de acciones en 23 días de rescate

Velázquez Alzúa presentó también una cronología de las acciones en 23 días de rescate. Dijo que al momento del accidente en la Mina Santa Fe había 25 trabajadores al interior.

De ellos, 21 lograron salir y cuatro quedaron atrapados: José Alejandro Cástulo Colín, originario de Michoacán; Francisco Zapata Nájara, de Durango; Abraham Aguilera, de Guanajuato, y Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de Hidalgo.

La funcionaria comentó que las primeras acciones fueron realizadas por la empresa propiedad de la mina: Industrial Minera de Sinaloa SA de CV.

Pero después de 24 horas, ante las dificultades para lograr la recuperación de los mineros, avisaron a protección civil de Sinaloa y el jueves 26 de marzo se incorporó la Defensa, la Marina y PC para buscar a los mineros.

Posteriormente, el 27 de marzo, llegó una misión de enlace y coordinación de la CNPC, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ese día se activó el Puesto de Comando Unificado, en el que participan varias instancias, expertos así como los trabajadores de la mina.

“Estamos trabajando día y noche, sin descanso, para rescatar al cuarto minero, a Leandro Isidro Beltrán Reséndiz”, garantizó la funcionaria federal.

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Con información de N+.

spb