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Aviso Urgente por Varios Días de Granizo y Lluvias Fuertes en CDMX: ¿Cuánto Dura la Alerta?

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Autoridades de la CDMX lanzaron un aviso especial por días de lluvia en toda la ciudad. Te damos todos los detalles de las zonas en alerta

Persona empuja un diablito bajo la lluvia en CDMX

Presencia de lluvia en calles de la CDMX el 17 de marzo 2026. Foto: Cuartoscuro

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Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron hoy 10 de abril de 2026 un aviso urgente por varios días de granizo y lluvia. Aquí en N+ te damos toda la información sobre la alerta especial por el clima.

En días recientes, no solo la CDMX ha registrado lluvias y granizo, también zonas del Estado de México se han visto afectadas por el mal clima.

Esta primavera en México se ha caracterizado por bajas temperaturas y lluvias, y cabe recordar que aún se espera la llegada de frentes fríos.

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Alerta especial por días de lluvias y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX emitió un aviso especial para poner en alerta a zonas donde se esperan lluvias y granizo en próximos días.

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De acuerdo con la alerta, “entre el sábado 11 y lunes 13 de abril se prevén lluvias fuertes puntuales con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuertes”.

La autoridad de la CDMX expuso que "antes del desarrollo de las lluvias, se esperan temperaturas máximas de 24 a 26 °C", como llamado a evitar confiarse ante un clima más templado.

Además, a pesar de que las condiciones de lluvia se esperan en toda la CDMX, se pide especial atención en las alcaldías ubicadas en las zonas centro y norte.

Recuerda que las alcaldías que se encuentran en la zona centro de la CDMX son Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Por su parte, en la zona norte de la CDMX están Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Recomendaciones ante lluvia fuerte y granizo

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones ante los próximos tres días de lluvias fuertes y granizadas que se esperan en la CDMX.

  • Llevar paraguas o impermeable.
  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
  • No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Si se usa bicicleta, utilizar un impermeable que tenga reflejante.
  • Tomar precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y desprendimiento de lonas.
  • No realizar actividades al aire libre durante las tormentas.
  • Alejarse y no manipular postes y cableado de energía eléctrica durante las lluvias.

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