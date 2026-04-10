Aviso Urgente por Varios Días de Granizo y Lluvias Fuertes en CDMX: ¿Cuánto Dura la Alerta?
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Autoridades de la CDMX lanzaron un aviso especial por días de lluvia en toda la ciudad. Te damos todos los detalles de las zonas en alerta
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Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron hoy 10 de abril de 2026 un aviso urgente por varios días de granizo y lluvia. Aquí en N+ te damos toda la información sobre la alerta especial por el clima.
En días recientes, no solo la CDMX ha registrado lluvias y granizo, también zonas del Estado de México se han visto afectadas por el mal clima.
Esta primavera en México se ha caracterizado por bajas temperaturas y lluvias, y cabe recordar que aún se espera la llegada de frentes fríos.
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Alerta especial por días de lluvias y granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX emitió un aviso especial para poner en alerta a zonas donde se esperan lluvias y granizo en próximos días.
De acuerdo con la alerta, “entre el sábado 11 y lunes 13 de abril se prevén lluvias fuertes puntuales con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuertes”.
La autoridad de la CDMX expuso que "antes del desarrollo de las lluvias, se esperan temperaturas máximas de 24 a 26 °C", como llamado a evitar confiarse ante un clima más templado.
Además, a pesar de que las condiciones de lluvia se esperan en toda la CDMX, se pide especial atención en las alcaldías ubicadas en las zonas centro y norte.
Recuerda que las alcaldías que se encuentran en la zona centro de la CDMX son Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
Por su parte, en la zona norte de la CDMX están Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
Recomendaciones ante lluvia fuerte y granizo
La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones ante los próximos tres días de lluvias fuertes y granizadas que se esperan en la CDMX.
- Llevar paraguas o impermeable.
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si se usa bicicleta, utilizar un impermeable que tenga reflejante.
- Tomar precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y desprendimiento de lonas.
- No realizar actividades al aire libre durante las tormentas.
- Alejarse y no manipular postes y cableado de energía eléctrica durante las lluvias.
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