Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron hoy 10 de abril de 2026 un aviso urgente por varios días de granizo y lluvia. Aquí en N+ te damos toda la información sobre la alerta especial por el clima.

En días recientes, no solo la CDMX ha registrado lluvias y granizo, también zonas del Estado de México se han visto afectadas por el mal clima.

Esta primavera en México se ha caracterizado por bajas temperaturas y lluvias, y cabe recordar que aún se espera la llegada de frentes fríos.

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Alerta especial por días de lluvias y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX emitió un aviso especial para poner en alerta a zonas donde se esperan lluvias y granizo en próximos días.

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De acuerdo con la alerta, “entre el sábado 11 y lunes 13 de abril se prevén lluvias fuertes puntuales con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento fuertes”.

La autoridad de la CDMX expuso que "antes del desarrollo de las lluvias, se esperan temperaturas máximas de 24 a 26 °C", como llamado a evitar confiarse ante un clima más templado.

Además, a pesar de que las condiciones de lluvia se esperan en toda la CDMX, se pide especial atención en las alcaldías ubicadas en las zonas centro y norte.

Recuerda que las alcaldías que se encuentran en la zona centro de la CDMX son Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Por su parte, en la zona norte de la CDMX están Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Recomendaciones ante lluvia fuerte y granizo

La SGIRPC emitió una serie de recomendaciones ante los próximos tres días de lluvias fuertes y granizadas que se esperan en la CDMX.

Llevar paraguas o impermeable.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se usa bicicleta, utilizar un impermeable que tenga reflejante.

Tomar precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y desprendimiento de lonas.

No realizar actividades al aire libre durante las tormentas.

Alejarse y no manipular postes y cableado de energía eléctrica durante las lluvias.

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