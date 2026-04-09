El Calor No Llega: Viene Nuevo Frente Frío con Temperaturas Bajo Cero; Prepárate para Este Día

Un nuevo frente frío, el número 44, se aproxima a México; a pesar de que estamos en plena primavera, el calor no llega. Te decimos qué día habrá temperaturas bajo cero en varios estados del país.

Apenas ayer, 8 de abril, se registraron lluvias atípicas y granizadas en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), por lo que diversas alcaldías y municipios presentaron afectaciones.

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó 48 frentes fríos para la temporada 2025-2026, actualmente vamos en el 43. En N+ ya te explicamos por qué hace frío en plena primavera, para que lo tomes en consideración.

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Además, la Conagua informó que actualmente una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de México, en interacción con divergencia, generará rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones.

A su vez, canales de baja presión en el interior y sureste del país, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana.

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¿Qué día ingresa el nuevo frente frío a México?

El frente frío 43 ya se aleja del país, pero durante el viernes y sábado, 10 y 11 de abril, ingresa el frente frío 44, por lo que de nueva cuanta habrá temperaturas bajo cero en varios estados, así que no guardes la chamarra.

Este nuevo frente frío ingresará y se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, lluvias y chubascos en dicha región.

Para el domingo, 12 de abril, el frente frío permanecerá en el noroeste de México, mientras que la vaguada en altura se desplazará sobre la Mesa del Norte; ambos sistemas interaccionarán con la corriente en chorro subtropical ocasionando rachas muy fuertes de viento, descenso de temperatura, lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

La Conagua también informó que una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de México, en interacción con divergencia, generará rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones.



A su vez, canales de baja presión en el interior y sureste del país, en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana.

Los estado donde más bajará la temperatura son:

Viernes 10 de abril 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas y Puebla.

Sábado 11 de abril 2026

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

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Con información de N+.

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