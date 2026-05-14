Balacera en Álvaro Obregón: Automovilista Da Tiro en Rostro de Conductor tras Pleito Vial, CDMX

Un pleito vial terminó en una balacera en calles de la colonia Cristo Rey de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; así comenzó la discusión.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando fueron alertados por una persona lesionada en las inmediaciones del cruce de la avenida Escuadrón 201 y la antigua Vía La Venta.

Por está razón, se dirigieron de inmediato a la zona, donde encontraron a un hombre lesionado al interior de un vehículo color gris. Debido a la gravedad de la lesión, lo trasladaron hacía un hospital con acompañamiento de los oficiales.

¿Cómo ocurrió el pleito vial que terminó en balacera en la Álvaro Obregón?

Las autoridades indicaron que uno de los familiares de la víctima, de 41 años de edad, relató cómo ocurrió la balacera y brindó las características del presunto atacante.

En ese sentido, refirió que el pleito comenzó metros atrás, cuando su acompañante comenzó a tener “piques” con el chofer de una camioneta color negro.

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“Venía discutiendo y constantemente se realizaban cortes a la circulación”, dijo a las autoridades.

Sin embargo, el problema no sólo quedó en los “cerrones”, porque al llegar a dicho punto, el conductor de la camioneta le efectuó un disparo en el rostro.

¿Qué pasó con el agresor?

Una vez que obtuvieron las características de la persona sospechosa, los operadores del C2 Poniente implementaron un cerco virtual y localizaron la camioneta sobre la calzada De las Águilas, donde posteriormente se generó una persecución.

Al llegar al cruce con la avenida La Joya, en la colonia Villa Verdum, de la misma demarcación, los oficiales le cerraron el paso a la unidad y le realizaron una revisión preventiva al conductor.

“Le hallaron un arma de fuego corta con 14 cartuchos útiles”, confirmó la SSC.

Por lo anterior, el hombre de 63 años de edad fue detenido, acusado por balear al otro conductor. En consecuencia, junto con lo asegurado y la camioneta con placas de circulación del estado de Morelos, fue presentado ante el agente del Ministerio Público quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

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EPP