Balacera en Iztapalapa Hoy: Disparos dentro de una Casa dejan un Muerto y Un Policía Herido
Elementos del agrupamiento Zorros llegaron para atender la emergencia por disparos dentro de una casa en Santa Cruz Meyehualco
Un hombre murió baleado dentro de una vivienda en Iztapalapa, muy cerca del deportivo Santa Cruz Meyehualco; un policía que atendía el reporte de violencia resultó lesionado
Este lunes, 5 de enero de 2026, se registró una balacera en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX); el saldo es de una persona muerta dentro de una casa y un policía herido.
Según los primeros reportes, un hombre tenía amagada a su esposa con un arma de fuego durante una discusión dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Cruz Meyehualco de dicha alcaldía.
Balacera en Tianguis del Juguete en la Colonia Centro Deja Dos Heridos
Policía resulta lesionado durante balacera
Policías capitalinos recibieron una llamada de auxilio desde un botón de pánico, elementos del agrupamiento Zorros llegaron para atender la emergencia, sin embargo, fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y mataron al agresor.
Durante la balacera, un elemento resultó lesionado y fue trasladado a un hospital cercano; se desconoce su estado de salud.
La zona está acordonada en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía capitalina para el levantamiento del cuerpo.
