Balacera en Tianguis del Juguete en la Colonia Centro Deja Dos Heridos

La noche de este domingo 4 de enero se reportó a los servicios de emergencia que dos personas fueron lesionadas por disparos de arma de fuego en el cruce de las calles Joaquín Herrera y Leona Vicario, en la Colonia Centro, en el Tianguis del Juguete.

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al lesionado. La zona fue acordonada mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para iniciar el esclarecimiento de los hechos.

De forma preliminar, se reportó que los heridos son comerciantes que vendían juguetes para los Reyes Magos, sin embargo, se indaga si se trató de un ataque directo.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas trasladó a los lesionados, en tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron para verificar la situación y dar parte a las autoridades ministeriales.

Video: Dos Heridos por Balacera en Tianguis del Juguete en Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El hecho de violencia alarmó a vendedores y clientes en la zona de la alcaldía Cuauhtémoc. Al momento, la administración a cargo de Alessandra Rojo de la Vega no ha informado sobre el ataque.

