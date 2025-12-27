Mujer es Baleada en Colonia Asturias de CDMX

Una mujer fue herida por arma de fuego en la intersección de las calles José Antonio Torres y Juan Hernández y Dávalos, en la colonia Asturias, alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento no se han dado detalles de la identidad de la víctima, pero se sabe que resultó herida en una de sus extremidades inferiores por agresión directa.

De acuerdo con los primeros reportes, fue un pleito entre particulares el que desató el ataque y la posterior movilización de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se ha informado que se lleva a cabo seguimiento, mediante cámaras de videovigilancia, para dar con el responsable de la agresión.

Información en desarrollo