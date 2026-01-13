Balacera en Colonia Torres Lindavista Hoy: Detienen a un Hombre que Evadió Control Policial

Este martes se registró una balacera en calles de la colonia Torres Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, que concluyó con la detención de un hombre al interior de una plaza comercial.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Cherokee de color blanco evadió una revisión policial. Según información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, el chofer aventó el vehículo hacia los elementos policiales que intentaban detenerlo y amagó con atropellar a uno de ellos.

Persecución y detonaciones en zona comercial

Durante la persecución, se escucharon detonaciones de arma de fuego que alertaron a habitantes y transeúntes de la zona. Los disparos fueron evidentes en el área cercana al cruce de la avenida 100 metros con el Eje Central Lázaro Cárdenas.

El operativo concluyó con la captura del sospechoso al interior de una plaza comercial. Más de diez patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se desplegaron en el punto, generando afectaciones vehiculares en la zona.

Fue detenido un hombre que disparó contra elementos de seguridad en la colonia Torres de Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero; de manera preliminar se reporta que, previo a las detonaciones, el aprehendido evitó una revisión por parte de los policías.



Sin evacuación ni lesionados

A pesar de los disparos, las actividades al interior de la plaza comercial transcurrieron con normalidad. Los locales permanecieron abiertos y no se realizó evacuación de personas del estacionamiento ni de los comercios.

Presentes en el lugar refieren que muchas personas se espantaron al escuchar las detonaciones, pero al desconocer lo ocurrido continuaron sus actividades hasta que observaron el arribo masivo de patrullas policiales.

Al momento no se reportan personas lesionadas. Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas fue solicitada a la zona como medida preventiva.

El detenido será trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y legal.

