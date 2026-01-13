Inician Audiencias Contra Uriel "N", Acusado de Acoso Sexual Contra la Presidenta Sheinbaum

Este martes 13 de enero de 2026 se llevaron a cabo audiencias judiciales contra Uriel "N", de 33 años, acusado del delito de abuso sexual en dos casos distintos. El imputado enfrenta cargos por presuntas agresiones contra dos mujeres, entre ellas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Primera audiencia por caso adicional

Durante la jornada se desahogó una primera audiencia relacionada con una denuncia presentada por otra víctima.

"La primera audiencia corresponde al caso de otra mujer que también lo denunció por el mismo delito", confirmaron fuentes judiciales.

La identidad de esta denunciante ha sido resguardada por las autoridades. Se trata de una joven de 25 años que interpuso una denuncia formal en su contra, según reportes previos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Segunda audiencia programada para mediodía

La segunda diligencia judicial del día estaba calendarizada para las 12:00 horas. Esta audiencia corresponde al caso específico de la denuncia presentada por la presidenta Sheinbaum.

"A las 12:00 horas está programada la audiencia relacionada con el caso de la presidenta; la defensa solicitó la ampliación del plazo de investigación", informaron representantes del sistema judicial.

La petición de la defensa del acusado busca extender el periodo de investigación complementaria establecido por el juez de control.

Antecedentes del caso: Así fue la vinculación a proceso

El pasado 8 de noviembre de 2025, un juez de control vinculó a proceso a Uriel "N" por el delito de abuso sexual en agravio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La denuncia fue presentada por la mandataria tras los hechos ocurridos el 4 de noviembre del mismo año.

De acuerdo con la FGJCDMX, esta fue la segunda vinculación a proceso que enfrentó el imputado. El juez determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de dos meses.

Los hechos ocurrieron durante un encuentro público de la presidenta con ciudadanos, donde el hombre presuntamente se acercó de manera inapropiada y cometió actos constitutivos de abuso sexual. El momento fue grabado en video y difundido en redes sociales, donde se observa a un integrante del equipo de la mandataria intervenir para impedir que el sujeto continuara con la agresión.

Tras el incidente, la presidenta Sheinbaum interpuso una denuncia formal ante la fiscalía capitalina, la cual judicializó el caso.

El 7 de noviembre de 2025, Uriel "N" ya había sido vinculado a proceso por primera vez, también por el delito de abuso sexual, en perjuicio de la joven de 25 años que presentó denuncia en su contra, de acuerdo con reportes de las autoridades.

El imputado permanece recluido mientras avanzan las investigaciones por ambos casos.

Con información de Arturo Sierra.

