Mega Bloqueo de Transportistas Hoy 13 de Enero 2026: ¿Cuáles Son los Puntos Afectados en Edomex?

Transportistas del Estado de México (Edomex) realizarán hoy, 13 de enero de 2026, un mega bloqueo y para que tomes previsiones, en N+ te compartimos cuáles serán los puntos afectados.

Los operadores de diversas rutas señalaron que mega bloqueo comenzará a partir de las 9:00 horas de este martes y se extenderá a lo largo del día, debido a que protestarán en contra de la inseguridad que sufren en la zona y por los presuntos abusos de poder de los policías de tránsito.

Puntos afectados por el mega bloqueo de transportistas hoy

Los transportistas informaron que los cierres se concentrarán en vialidades que conectan municipios con la Ciudad de México y otras zonas del Valle de México. Los puntos con afectaciones previstas son:

Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Nezahualcóyotl.

Calzada Ignacio Zaragoza, en Santa Marta Acatitla.

Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Chimalhuacán y Neza.

Avenida Vicente Villada, en el acceso al Circuito Exterior Mexiquense.

Carretera Chalco-Cuautla.

En caso de que vayas a transitar por una zona cercana, sal con mayor anticipación, utiliza rutas alternas cuando sea posible y mantente informado a través de reportes viales y redes sociales oficiales. Recuerda que en N+ diariamente te informamos sobre los bloqueos en diferentes puntos de México y la CDMX.

