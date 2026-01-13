Golpe al CJNG: Caen en Jalisco y Nayarit 4 Sujetos, Entre Ellos ‘Uber’ y ‘Cárdenas’

El Gabinete de Seguridad dio un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la detención de cuatro sujetos, presuntamente vinculados con el grupo criminal, durante operativos conjuntos en Jalisco y Nayarit, entre ellos uno apodado como Uber y otro conocido como Cárdenas.

Operativo en Jalisco

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó hoy, 13 de enero de 2026, que en el fraccionamiento Las Cañadas en Zapopan, Jalisco, fue detenido José Gabriel ‘N’, identificado con el apodo de Uber.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, José Gabriel ‘N’ es uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

En el lugar de la detención, las autoridades aseguraron tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, aproximadamente 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos y 10 teléfonos celulares.

Operativo en Nayarit

En otra acción, ejecutada en Tepic, Nayarit, autoridades detuvieron a Luis Ignacio ‘N’, alias Cárdenas, quien se encargaba de coordinar el traslado de droga vía aérea y marítima, procedente de Centroamérica.

A Cárdenas también se le relaciona con delitos como extorsión, secuestro, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante el operativo en el que fue detenido, las autoridades decomisaron un arma larga, un cargador, varias dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.

