Fallece Scott Adams, Creador de 'Dilbert': ¿De Qué Murió el Dibujante y Amigo de Trump?

Scott Adams, creador de Dilbert, un popular cómic, falleció a los 68 años de edad; aquí te decimos de qué murió el famoso dibujante, quien también era amigo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Quién fue Scott Adams?

Scott Adams nació en Nueva york, Estados Unidos, el 8 de junio de 1957.

La mayor parte de su vida se desarrolló como caricaturista y en y dedicó la mayor parte de su vida a dibujar.

Creó el famoso cómic Dilbert, que en 1997 se convirtió en el primer personaje ficticio en aparecer en la lista de los estadounidenses más influyentes, de la revista Time.

Dilbert era un peculiar personaje sin boca, con lentes, vestía camisa blanca de manga corta y una corbata roja.

El personaje apareció en 2,000 periódicos en todo en al menos 70 países del mundo y el cómic se tradujo a 25 idiomas.

En ese mismo año, Adams obtuvo el Premio Reuben de la Sociedad Nacional de Caricaturistas, uno de los galardones más prestigiosos para el gremio.

Adams fu amigo de Donald Trump, quien hoy, 13 de enero de 2026, lamentó el fallecimiento del caricaturista, a quien consideró como “una persona fantástica que me apreciaba y respetaba cuando no estaba de moda”.

¿De qué murió Scott Adams?

En 2025, el caricaturista anunció que padecía cáncer de próstata y que ya se había extendido a los huesos.

De acuerdo con Shelly Miles, primera exesposa de Scott Adams, el dibujante recibió desde el lunes cuidados paliativos, en su casa, en el norte de California.

