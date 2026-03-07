Balacera Durante Fiesta en la Alcaldía Álvaro Obregón Deja una Víctima

La madrugada de este sábado se registró una movilización policíaca en la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México debido a una balacera.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Olivar del Conde por una balacera contra al menos una persona que se encontraba en una fiesta en la calle Miguel Hidalgo.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX), paramédicos de Protección Civil atendieron a un hombre de 33 años, quien fue trasladado a un hospital por heridas de arma de fuego.

Balacera Agentes Grupo Criminal Cateo Inmueble San Martín Texmelucan Puebla Seis Detenidos

Noticia relacionada: Hombre Muere Aplastado por Camión con Botellas de Vino en CDMX

En redes sociales se compartieron videos en donde se aprecia la fuerte movilización policiaca en las calles aledañas donde ocurrió la balacera.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. Tampoco se dio a conocer a qué hospital fue trasladado.

Se detalló que ya se realizan las investigaciones para conocer qué ocurrió durante la balacera en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Olivar del Conde de la n la alcaldía Álvaro Obregón.

Historias relacionadas:

CH