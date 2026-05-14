Policía, Herido por Disparo en Mítikah: ¿Qué Pasó Hoy en Plaza Comercial de CDMX?

La mañana de hoy, 14 de mayo de 2026, un agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resultó lesionado por un disparo al interior de la plaza comercial Mítikah, en la Ciudad de México (CDMX).

Debido a los hechos, los servicios de emergencia se trasladaron de inmediato a dicho centro comercial, ubicado en Real de Mayorazgo y Universidad, alcaldía Benito Juárez.

Video: Balacera Hoy en Plaza Mitikah: Policía Lesionado por Balazos; Esto es lo que Sabemos

¿Qué pasó en Plaza Mítikah hoy?

De acuerdo con informes preliminares, el agente accionó su arma de cargo accidentalmente y se autolesionó, por lo cual al momento se descartó que se tratara de un ataque directo.

El uniformado resultó lesionado en la pierna derecha, con dos impactos en el fémur, por lo cual fue trasladado de inmediato a un hospital para su atención médica.

Los hechos ocurrieron en el sótano de una tienda en Plaza Mítikah, hasta donde se trasladó personal sectorial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Según datos de la dependencia, el oficial ya es atendido, mientras que personal de Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa inició las indagatorias internas.

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Con información de N+.

spb