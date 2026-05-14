Balacera en Tepito Hoy: Ataque Armado en Puestos Ambulantes Deja Mujer Herida en la Morelos

Una balacera en Tepito hoy, 14 de mayo de 2026, provocó la movilización de servicios de emergencia en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las calles de Estanquillo y Jesús Carranza, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona. En el lugar encontraron a una mujer herida.

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Por está razón, solicitaron el apoyo de paramédicos con la finalidad de brindar los primeros auxilios a la víctima. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mantiene el acordonamiento de la zona para comenzar con las primeras investigaciones.

Video: Balacera Hoy en Tepito: Mujer Resulta Herida en Puesto de Ropa; Hallan 6 Casquillos

¿Cómo ocurrió la balacera en Tepito hoy 14 de mayo de 2026?

Los testigos relataron a los policías que las acciones comerciales en el lugar transcurrían con normalidad, cuando de repente escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que se resguardaron.

Una vez que era seguro salir, se percataron de que una mujer estaba lesionada en un puesto de ropa, por lo que llamaron al 911.

En el lugar se encontraron al menos 6 casquillos percutidos, los cuales también fueron asegurados como parte de los indicios que ayudarán a esclarecer el caso. En tanto, se desplegó un operativo para dar con las personas responsables de la balacera en Tepito hoy 14 de mayo de 2026.

Hasta el momento se desconoce si la mujer lesionada era comerciante de la zona o solo acudió a las inmediaciones a realizar compras. Asimismo, no se saben detalles de su estado de salud.

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EPP